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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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