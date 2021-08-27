Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.