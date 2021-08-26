Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ve ikili ilişkilerimizi ele almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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