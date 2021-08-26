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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ve ikili ilişkilerimizi ele almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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