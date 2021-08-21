Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan’daki son durum ele alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Bakan Kureyşi'ye ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür etmiştir" denildi.