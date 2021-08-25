25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan’ı görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

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