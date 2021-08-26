Yunan basınında ATAK II korkusu! Yeni Türk tehdidi

KOKPİTİ TAMAMEN ZIRHLI

Helikopterin kokpiti isetamamen zırhlı. Türk üreticinin, Atak-II'de Ukrayna merkezli Motor Sich şirketinin TV3-117 gaz türbinli motorlarını seçmiş olması dikkat çekici. Motorun kendisi de helikopterin yanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında bulunuyor. Şu anda, ilk yedi helikopterin yapımında kullanılacak olan bu türdeki 14 motorun Türkiye tarafından satın alındığı biliniyor.