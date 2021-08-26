Yunan basınında ATAK II korkusu! Yeni Türk tehdidi
Türkiye'nin savunma sanayideki başarısı Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence-point' ATAK II helikopterini gündemine aldı. ATAK II 'Yeni Türk tehdidi' olarak duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi (ATAK 2), 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) sergilendi.
Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence-point' de ATAK 2'nin IDEF'te sergilenmesini gündemine aldı.
Haberi okuyucularına, 'Yeni Türk tehdidi IDEF'te sergilendi... Ağır Sınıf Muharebe Helikopteri' başlığıyla aktaran haber sitesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, yeni taarruz helikopterini IDEF 2021 savunma fuarında tanıttığını belirtti.
ATAK'IN 'AĞIR ABİSİ' ATAK II
ATAK 2'nin, zorlu ortamlarda görev yapabilecek yeteneklere sahip olduğu ve ATAK'tan daha büyük bir silah yükünü taşıyabileceğinin belirtildiği haberde modern sistemlere sahip ATAK 2'nin, bakım maliyetlerinin düşük olduğu ifade edildi.
70 MM GÜDÜMSÜZ ROKETLER
ATAK II helikopteri, hem gündüz hem de gece her türlü hava koşulunda taarruz, elektronik harp ve keşif görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış.
Atak-II, 70 mm güdümsüz roketler, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, tanksavar güdümlü füzeler ve serbest düşüş bombaları taşıyabilecek kapasitede olacak.
KOKPİTİ TAMAMEN ZIRHLI
Helikopterin kokpiti isetamamen zırhlı. Türk üreticinin, Atak-II'de Ukrayna merkezli Motor Sich şirketinin TV3-117 gaz türbinli motorlarını seçmiş olması dikkat çekici. Motorun kendisi de helikopterin yanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında bulunuyor. Şu anda, ilk yedi helikopterin yapımında kullanılacak olan bu türdeki 14 motorun Türkiye tarafından satın alındığı biliniyor.
İLK UÇUŞ 2023'TE
T929 helikopteri, tandem mürettebat pozisyonu, asimetrik silah bölmesi, düşük kızılötesi (IR) imzası, dijital kokpit, balistik koruma, gelişmiş aviyonik, elektronik harp ve karşı önlemler ile donatılmış. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Savunma Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmenin değeri açıklanmadı. Yeni helikopterin ilk uçuşunun 2023'te yapılması planlanıyor.
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