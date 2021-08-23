23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ ziyareti öncesi, Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le Ukrayna'da görüştü. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'DA ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA