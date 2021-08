Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Ahead of President @RTErdogan's visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪