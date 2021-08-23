Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ ziyareti öncesi, Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le Ukrayna'da görüştü. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın #Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le #Kiev'de biraraya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 23, 2021
Ahead of President @RTErdogan's visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/JTnAtfeKit
UKRAYNA'DA ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.