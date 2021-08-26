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''Mültecileri göndereceğiz'' diyorlar ama... CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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’’Mültecileri göndereceğiz’’ diyorlar ama... CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor

Son dakika haberleri... İçinde bulunduğu tezatlarla meşhur hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde ''bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirten bir skandal daha patlak verdi. ''Mültecileri göndereceğiz'' diyerek siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, CHP ilçe başkanlığı binasında Afgan mültecilerin çalıştırıldığı görüldü.

Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından düşürmediği ''mültecileri göndereceğiz'' sözü belki onlarca defa CHP'li kurmaylar tarafından yinelendi.

CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor CHP İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASININ TADİLATINDA AFGAN İŞÇİLER ÇALIŞTIRILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hemen hemen her açıklamasında Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, ne kadar Suriyeli ve Afgan mülteci varsa ülkeden göndereceğini söylüyor.

AFGAN İŞÇİLER, CHP BİNASININ TADİLATINDA ÇALIŞIYOR

CHP Çanakkale İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanlığı binasının çatı yenileme işleminde çalışan Afgan işçiler, bir vatandaşın kamerasına takıldı.

Çatıdan söktükleri parçaları, dışarıya indirirken görüntülenen göçmenlerin bina tadilatında çalıştığı görülüyor.

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