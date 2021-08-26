KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılma tarihinin yaklaşması sonrasında KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala KYK başvuru süreci yakından takip ediliyor. Öğrenciler kazandıkları üniversitelerin bulundukları illereki KYK yurtlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı?
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK tarafından yurt ve burs başvuruları alınıyor.
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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