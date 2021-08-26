KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala KYK başvuru süreci yakından takip ediliyor. Öğrenciler kazandıkları üniversitelerin bulundukları illereki KYK yurtlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK tarafından yurt ve burs başvuruları alınıyor.