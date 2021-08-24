Tutuklanan Alper Tasalı’nın ifadesi ortaya çıktı! Eşi Fatma Yasak ölümden dönmüştü

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"



Kiminle mesajlaştığını sorduğumda "Deniz" isminde bir bayan arkadaşı ile konuştuğunu söylediğini belirten Tasalı; "Bir kaç dakika sonra tekrar mesajlaştığını görünce telefonunu elinden aldım, orada "konum at geliyorum" diye bir mesaj gördüm. Kendisine beni aldatıp aldatmadığını sordum, kendisi donup kaldı, ben de sinirlenerek telefonu alıp camdan dışarıya attım, daha sonra benim telefonumun şarjı yoktu benimkini de attım. Zira o an galeyana geldim, yaklaşık 20 km sonra aracı kendi kullanmak istedi, o sırada silahı kendi çantasına koydu, yaklaşık 40-50 km boyunca aracı kendi kullandı. Yol boyunca sohbet etttik, ardından Silivri'nin arka taraflarında bir benzinlikten benzin aldık. Ardından bana" özürdilerim, ben KADES'e basmıştım dedi, sonra arabayı ben devraldım" dedi.