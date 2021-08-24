Son dakika: 81 ile yüz yüze eğitim rehberi! "Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi

I. Tıbbi Maske;

a. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

ı. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır,

ıı. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanmalıdır,

ııı. Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır,

ıv. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.