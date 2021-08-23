Fatma Yasak'ı ölümle tehdit eden eşi Alper Tasalı tutuklandı! Fatma Yasak'tan flaş açıklama
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ölüm tehditleri alan Fatma Yasak "ölmek istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu. Savcılığın harekete geçmesiyle Alper Tasalı mahkemece tutuklandı. Açıklamalarda bulunan Fatma Yasak, "Barışacağımıza ikna edip polisi arayarak kurtuldum" dedi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını belirterek, yardım isteyen Fatma Yasak'ın kocası Alper Tasalı, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı veren mahkemece tutuklandı.
Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Tasalı, soruşturmayı başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.
Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
FATMA YASAK KONUŞTU
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını anlatan Fatma Yasak yaşadıklarını anlatı. Serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan Fatma Yasak'ın eşinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce sosyal medya üzerinden tanışan Fatma Yasak(27) ve Alper Tasalı(21) kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Ailelerin tanışması üzerine evlenen genç çift, bir süre sonra kavga etmeye başladılar. Eşinden gördüğü şiddete dayanamayan Fatma Yasak kocasının evinden kaçarak babasının evinde kalmaya başladı. Daha sonra kendini affettireceğini söyleyen Tasalı, Fatma'yı ikna ederek evine getirdi. Olayın üzerinden biraz zaman geçmesinin ardından tekrar şiddet gören Fatma tekrar babasının evine gelerek kocasına boşanma davası açtı. Olayı duyup çok sinirlenen Koca iş dönüşünde babasının evine giden eşi Fatma'yı otobüsten indiği esnada arabayla önünü keserek darp edip kaçırdı. Yolda giderken Polis KADES'i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alına alınan Alper Tasalı'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan Fatma Yasak, "Biz kendisiyle 2019 yılında internet üzerinden tanıştık. Açıkçası muhabbetimiz ilerledikçe buluşma kararı aldık buluştuk. Altı aylık bir süreçten sonra evlenme kararı aldık. Daha sonrasında evlendikten sonra annesinin evinde yaşamaya başladık. Annesiyle beraber 1 + 1 evde yaşamaya devam ederken, evin küçük olduğu ve maddi sıkıntılarla beraber tartışmalar, kavgalar daha sonrasında 2019'un ağustos ayında annemlerin evine geri dönmeye karar verdim. Oradan çıkıp geri geldiğimde ona boşanmak istediğimi söyledim. Fakat şu an korkup ses çıkarmayan çoğu kadın gibi tekrar korktum ve bu şekilde devam etmeye karar verdik Ben ailemin evinde yaşadım ama ve bir yıl boyunca böyle devam etti. Neden internet gitti hani neden yemek yapmıyorsun zaten çalışıyorum geliyorum sen daha erken geliyorsun dedim. En son bayramdan önce akşamda yediğim dayak tamam dedirtti bana. Boşanma davası açtım. Boşanmayı kabul etmeyince madem anlaşmaya gelmezsen artık Çekişmede elinden geleni ardına koyma dedim. Daha sonra hani telefondan mesajlar geliyor işte siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım, işte çok kötü olacak bilmiyorsunuz. Ama cevap vermedim, umursamadım bir zarar geleceğini inanmadım çünkü daha ne yapabilir ki diye düşünüyordum ta ki işte bu Cuma günkü olaya kadar" ifadelerini kullandı.
Kaçırıldığı anı anlatan Fatma Yasaklı, "Evden çıktım iş görüşmesi için bir yer ile anlaşmıştım. Oraya doğru gidiyordum. Durağa vardığında yürümem gerekiyordu. Tam karşıya geçerken bir ara. Durdu bir anda önümde. Lastiği patladı diye düşündüm ben fakat içinden o çıktı. Arabaya bin dedi hayır dedim ne işin var burada dedim. Bir el ateş ederek arabaya bin dedim diye tekrarladı. Birine zarar gelecek ya bana gelecek arabaya bindim tam binerken, Allah'tan telefon üç KADES'E bastım. Bastıktan sonra yola devam etmeye başladık. Nereye gidiyorsun bir sakinleş konuşalım dedim. Silivri'ye gidiyoruz dedi. Boş bir tarla bulup ikimizin de kafasına sıkacağım dedi. Polis aradı bir şekilde polisi açmak zorundayım daha sonrasında aklıma iş görüşmesi geldi. Açtım iyi günler dedim. KADES'ten çağrınız geldi doğru mu dedi evet dedim doğru. Ben iş görüşmesine gelemiyorum ama Silivri'ye doğru gitmek zorundayım acil bir işim çıktı dedim burası emniyet ama biliyorsunuz değil mi dediler evet biliyorum doğru kişiyi aradınız benim dedim beni aramıştınız sizinle görüşmüştük dedim ama gelemiyorum anladınız mı değil mi dedim. Bir 2 dakika sonra anladılar tamam dediler şimdi Silivri'ye mi gidiyorsunuz dediler evet şimdi Silivri yolu üzerinde gidiyoruz dedim WhatsApp'tan konum atabilir misiniz dedi ben de hemen yolluyorum dedim ve kapattım telefonu ve yolladım ve mesajı sildim" diye konuştu.
Eşini eve gitmeye ikna etmek için çanta hazırlayalım öyle gidelim dediğini belirten Fatma Yasak, "Ön tarafa geçmemi söyledi. O sırada daha sonra tekrar mesaj geldi durduğunuz yerde bize konum atın dedi ve bunu fark etti. Fark edince ver bakalım telefonunu dedi ve mesaja baktı yeni sevgilin mi diye sordu daha sonra hayır sevgilim değil tanımıyorum dedim sen kimsin yazdı görüntülü arada açmayınca da ilk önce benim telefonum daha sonra kendi telefonunu attı yola devam etti. Telefonlarda gidince Fatma o an yalnız başınasın dedim böyle olunca ben de onun huyuna gitmeye başladım yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra benzin istasyonunda durduk ihtiyacını gidermem gerektiğini söyledim benimle beraber oraya kadar geldi içeriye kadar girdi beni bekledi daha sonra girerken de söyle de yanlış bir hareketinde vururum diye silah çantanın içindeydi çıktık oradan dedim ki sen çok yorulmuşsundur ben kullanayım dedim. Daha sonra ben geçtim aracın koltuğuna arabayı kullanmayı da bilmiyorum açıkçası o tırlardan da çok korkuyorum aslında ama başka hiçbir çarem yoktu. Akıllı bir hareket yapalım silaha dedim bana ver mermileri bana ver bıçağı bana ver evden ufak çanta yapalım daha sonra gidelim kimse bizi bulamasın dedim. Annemin evine geldik ben polisi aradım geldiler onu aldılar silahı da onlara teslim ettim" dedi.
NELER YAŞANDI?
Fatma Yasak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışıldığını, şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürerek, yardım istemişti.
Yasak, eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldığını ifade ettiği şiddet olaylarını da paylaşımlarında anlatmıştı.
Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını" aktarmıştı.
Şüpheli Tasalı, 20 Ağustos'ta savcılıkça alınan ifadesinde, "eşiyle 35 gündür görüşmedikleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda tesadüfen gördüğü, arabayı önüne kırıp indiğinde elindeki silahın yanlışlıkla bir el ateş aldığı, korkup eşini araca binmesini söylediği" şeklinde beyanda bulundu.
Tasalı, ifadesinin devamında, yolda eşinin telefonundan konum atmasıyla ilgili mesajları görünce aldattığından şüphelendiği, sinirle telefonu attığı, eşinin silahı merak edip incelediği, kendisinin şarjör ve mermileri çıkarttığı, aracın direksiyonuna eşinin geçtiği, barışmak istediğini söylemesi üzerine eşinin ailesinin evine gittikleri, silahı yanında götürdüğü ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.
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