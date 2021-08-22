Ölmemek için kocasından kaçan Fatma Yasak korku dolu anları anlattı! Ölmek istemiyorum

"POLİSLERLE İŞ GÖRÜŞMESİ GİBİ KONUŞTUM"

Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürücegini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için iş görüşmesine gideceğim yer arıyor dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şuan Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz dimi dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti.

"BARIŞTIM DİYEREK İKNA ETTİM"

Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki oda buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik.