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"Artık AK Partiliyim" diyen afetzede Nurten Özçelik'e Ekşi Sözlük'te nefret kustular: Keşke sele kapılsaydın

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Artık AK Partiliyim diyen afetzede Nurten Özçelik’e Ekşi Sözlük’te nefret kustular: Keşke sele kapılsaydın

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede Nurten Özçelik, Ekşi Sözlük'te hedef gösterildi. Bir kullanıcı "Keşke sele kapılsaydı" yorumunda bulundu. Özçelik'e ağza alınmayacak hakaretler edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinde evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, bölgede yapılan çalışmaları şu ifadelerle anlatmıştı:

Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda. Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.



Afetzede Nurten Özçelik, bu sözlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ayaklanma çağrısının yapıldığı ve halkın değerlerine yönelik her türlü hakaretin yapıldığı Ekşi Sözlük'te hedefe koyuldu.

"KEŞKE SELE KAPILSAYDI"
Özçelik'e, ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler edildi. Bir sözlük kullanıcısı Bozkurt'lu afetzede için "Keşke sele kapılsaydın" ifadesini kullandı.


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