Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede Nurten Özçelik: Ben böyle çalışma görmedim artık AK Partiliyim
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Selzede kadın, Bakan Soylu’ya “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi. Öte yandan Sinop Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen bir vatandaş da, bölgedeki incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na devletin tüm ekipleriyle birlikte burada seferber olmasından duyduğu memnuniyeti "Ayancık adına, şu ana kadarki selin yönetimi için çok teşekkür ediyorum. Canımızsınız. Allah razı olsun. İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün ceza almış bir kişi olarak özür diliyorum" sözleriyle ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Soylu, görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda bir vatandaşı gördü. Dün sosyal medyada gündeme gelen ve "Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda" sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak. Çok meşhur oldunuz, bugün sabah gördüm sizleri. Allah senden razı olsun" dedi.
Bunun üzerine "Aileden CHP'liyim ama doğrusu bu. Artık AK Partiliyim. Yalan bir tarafı yok. Oğlum bana, 'Döndün mü sonunda' dedi" diye konuştu.
Özçelik, kendilerini Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ın kurtardığını ve boğazına kadar suya gömüldüklerini ve başkanın sayesinde kurtulduklarını kaydetti.
Bakan Soylu, "Allah bizi, size mahcup etmesin" şeklinde cevap verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'ta yürütülen yardım çalışmalarını inceleyerek ilçe sakinleriyle sohbet edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
"BÖYLE BİR İLGİ BEKLEMİYORDUM"
Bakan Karaismailoğlu, bu esnada bir vatandaşla dikkat çeken bir sohbet gerçekleştirdi. Bölgede yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten vatandaş, Karaismailoğlu'na şunları söyledi:
Ayancık adına, şu ana kadarki selin yönetimi için çok teşekkür ediyorum. Canımızsınız. Allah razı olsun. İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün ceza almış bir kişi olarak özür diliyorum. Pişmanım yani.
"DEVLET MİLLET İÇİN VAR"
Bu sözlerin üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Devlet, millet için var. Devlet bugünler için var, sizin için var. Hep birlikte bunların üstesinde geleceğiz" diyerek vatandaşa yanıt verdi.
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