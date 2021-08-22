Aileden CHP’li olduğunu söyleyen Nurten Özçelik: Kemal Kılıçdaroğlu’nu görünce televizyonu kapatıyorum

Nurten Özçelik'in açıklamaları şöyle:

Selde iki arabam, bir gelir getiren depom gitti. İki oğlum var, onlara bu kaynaklarımla bakıyordum. Bir oğlum öğrenci, bana yük olmamak için Antalya'da part time bir mağazada çalışmaya başladı. Diğer oğlum balıkçı teknesi kaptanı sezon kapalı. Buradaki bayanlar çok çalışkandır, iki domates ekse parasını çıkarır ama büyük bir felaket yaşandı. Devlet milletle birlikte oldu. Çalışmalar harika. 'Biz buralar bitti' dedik ama devlet ilk günden itibaren yanımızdaydaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah, öğle ve akşam geldi. Bayanlar etek istedi, onu dahi aldı. Kızılay çok güzel çalışyor. eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. 'Bittik' diyordum.