CHP’li İBB’den Yeşilpınar Gençlik Parkı skandalı! Yeni bankları götürdü eskileri getirdi

Kısa sürede eylemlere geniş kitleler destek verdi. Eylemlerin devam ettiği esnada Kiptaş tarafından yürütülen projenin açılışı için bölgeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Mahalleli İmamoğlu'na dertlerini anlatmak istese de açılışta yaşananlar sorunun daha çok büyümesine neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun makam aracının Mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu'ya çarpması sonucu Topçu'nun kolu kırıldı.