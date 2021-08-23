Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Sakarya Meydan Muharebesi’ mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümüne ilişkin Twitter'dan mesajlar paylaştı.

Bahçeli mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafyaların çalkalandığı, dünya genelinde huzur ve güvenliğin çoraklaştığı bir dönemde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünü hem buruk bir vicdanla hem de bıçkın bir ruh haliyle idrak ediyoruz. Buruğuz, çünkü zincirleme felaketlerin sıcak etkisiyle muhatabız.

Duatepe'den sevk ve idare edilen, Sakarya'nın doğusunda 22 gün 22 gece devam ederek milletin makus ve menhus talihini tersine döndüren, asırlar boyunca süren ricat haline son veren bir muzafferiyetten vatan sevgisiyle mücehhez her insanımız elbette iftihar etmektedir.

Aziz Atatürk tarafından, büyük ve kanlı bir savaş manasına gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle anılan Sakarya Meydan Muharebesi imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale karşı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihtirasa karşı defansıdır.

Sakarya'nın sırtına Türk tarihi vurulmuş, Türk milletinin varlık ve birliği kahramanca savunulmuştur. Sakarya'da, hatt-ı müdafaa yok, sath-ı müdafaa vardır; o satıh ise bütün vatandır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça vatanın terki asla söz konusu olmayacaktır.