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Son dakika: Adana Saimbeyli'de orman yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Adana Saimbeyli’de orman yangını

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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