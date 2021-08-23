Son dakika: Adana Saimbeyli'de orman yangını
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.