Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sakarya Meydan Muharebesi’ne özel klip

Video bakanlığın Twitter hesabından, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bir direniş ortaya koyarak tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesiyle paylaşıldı.