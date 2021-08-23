2400 yıllık antik kent "Thera" gün yüzüne çıkarılacak

"KÜLTÜR ROTASI YAPMAK İSTİYORUZ"

Thera Antik Kenti kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Antik Karia kültürünü aslında tam anlamıyla yansıtan çok güzel bir bölgemiz. Bugüne kadar birkaç defa çalışılmaya başlanan bir yer. Ancak sonucu getirilememiş bir yer. Bugünlerde Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın desteği ve Müze Müdürlüğümüzün desteği ve katkıları ile Belediyemizin sponsorluğunda artık bu kazının daha anlaşılabilir bir şekilde yapılması çalışmalara başladık. Kazımızı Abdülkadir hocamız ve ekibi ile birlikte yürütmekteyiz. Thera atik kentinden bahsedersek, içerisinde tapınakların, mezarların, tiyatronun olduğu çok güzel bir yerleşim alanı. Biz ilk başta tiyatro alanını ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Burada güzel bir proje alanını da dahil etmek istiyoruz. Bu projede bizim Çiçekli alanında bulunan kalemiz, İncir'de bulunan Yılanlı mezarımız, İdyma kalemiz ve Thera Antik Kenti'nin beraber oluşturduğu bir kültür rotası yapmak istiyoruz. Dolayısı ile kültür rotasında bunları beraber birleştirebilirsek yürüyüş yolları, kültür rotasına istinaden de turistlerin yararlanabileceği, özellikle yerli turistlerin yararlanabileceği mekanlar oluşturmak istiyoruz. Dolayısı ile çevremize büyük katkılar sunacağına inandığımız projenin ana taşlarından birisi Thera Antik Kenti. Burada Kadir hocamızın da yoğun bir desteğini görmekteyiz. Bilgili ve tecrübeli bir hocamız. Özellikle burada Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın desteklerini çok önemli buluyoruz. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarağından desteklenmekte. Thera Antik Kenti bizim için çok önemli bir proje" dedi.