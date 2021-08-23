23 Ağustos 2021, Pazartesi
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ANALİZ - Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü | 22 gün 22 gece süren bir destanın hikayesi
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri Sakarya Meydan Muharebesi'ydi. Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunan ordusuna karşı bir millet topyekün mücadele verdi. Düşmanını Polatlı sırtlarında bekleyen inanmış Türk ordusu, Yunanistan'ın hayallerini kabusa çevirdi. İşte 13 Eylül 1921 yılında zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü zafer yolunda yaşananlar...