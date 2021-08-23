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Son dakika: Bodrum'da korkutan orman yangını! 30 dakikada söndürüldü

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Bodrum’da korkutan orman yangını! 30 dakikada söndürüldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Yangın karadan ve havadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü.

1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.


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