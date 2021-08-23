Son dakika: Bodrum’da korkutan orman yangını! 30 dakikada söndürüldü

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Yangın karadan ve havadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü.

1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.





