Bakan Yanık: 2 günde 617 kişiye hizmet verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Personel Giyim TIR'ımız faal olduğu ilk iki günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."