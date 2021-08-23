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Bakan Yanık: 2 günde 617 kişiye hizmet verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Bakan Yanık: 2 günde 617 kişiye hizmet verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel afetinin meydana geldiği Kastamonu Bozkurt'ta, bakanlığın Personel Giyim TIR'ı ile iki gün içerisinde 617 kişiye hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Derya Yanık, sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afet bölgesinde zorlu saha şartlarında ciddi bir titizlikle ve gayretle vazifelerine devam eden kamu görevlisi ve sivil toplum kurumu gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme gereksinimlerini gidermek için Personel Giyim TIR'ını faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Personel Giyim TIR'ımız faal olduğu ilk iki günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

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