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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberine göre Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı.

Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.

Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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