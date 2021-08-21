Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi: Alman Şansölyesi Merkel'in ardından Irak Başbakanı ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan'daki son durum ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Başkan Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.
IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Alman Şansölyesi Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Başbakanı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sonuçları için beklenen açıklama! 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?