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Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi: Alman Şansölyesi Merkel'in ardından Irak Başbakanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Başkan Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi: Alman Şansölyesi Merkel’in ardından Irak Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan'daki son durum ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Alman Şansölyesi Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Başbakanı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

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