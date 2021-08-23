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Kocaeli’nde bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: Gözaltılar var

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Kocaeli’nde bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: Gözaltılar var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, emniyet güçlerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde 50 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığının önüne geçilmesi için, TEM Otoyolu'nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sırasında, seyir halindeki camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, polislerin şüphesi üzerine durduruldu. Emniyet güçlerinin durdurduğu minibüs içinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 50 düzensiz göçmen çıktı.

3 GÖZALTI
Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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