Kocaeli’nde bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: Gözaltılar var

3 GÖZALTI

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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