İran sınırında göçmen teyakkuzu! En üst seviyeye çıkarıldı

"SINIRDA BETON DUVAR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İran sınırında yürütülen çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Kırbıyık halihazırla planlanan 242 kilometre güvenlik duvarının bulunduğunu, bunun 156,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını aktardı. Sınırdaki dört ilden Iğdır'da 54 kilometre sınırın tamamında duvar imalatının tamamlandığını, güvenlik duvarı olmayan kısmın kalmadığını kaydeden Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

"Ağrı'da 84 kilometrelik sınırımız var. 82 kilometresinde güvenlik duvarı imalatı tamamlandı. Bu yıldan itibaren ağırlık verdiğimiz ilimiz Van. 64 kilometrelik bir çalışma başlattık. Şu an üç etap halinde çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmekte. Bir yandan mayın temizleme faaliyeti, bir yandan beton blokların üretimi devam ediyor. Bir yandan da sınırda beton blokların montaj faaliyeti sürüyor. Kalan kısmalarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Hakkari ilimizde doğal engeller var. Risk gördüğümüz 40 kilometrelik bir alanda duvar yapılması planlandı. Burada da 16 kilometrelik kısım tamamlandı."