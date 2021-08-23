Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç göçmen yakalandı?
GÜNDEM İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya paylaşımında “Son 3 günde 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
40 BİN GÖÇMEN YAKALANDI
Yerlikaya paylaşımında, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286, son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" dedi.
1 Ocak 2021'den itibaren #İstanbul'da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2021
4️⃣0️⃣.2️⃣8️⃣6️⃣;
Son 3 günde ise
5️⃣0️⃣6️⃣'sı #Afgan
7️⃣4️⃣5️⃣'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,
1️⃣2️⃣5️⃣1️⃣ düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/tZptpLBis3