Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç göçmen yakalandı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

40 BİN GÖÇMEN YAKALANDI

Yerlikaya paylaşımında, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286, son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" dedi.

1 Ocak 2021'den itibaren #İstanbul'da

4️⃣0️⃣.2️⃣8️⃣6️⃣;



Son 3 günde ise

5️⃣0️⃣6️⃣'sı #Afgan

7️⃣4️⃣5️⃣'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,

1️⃣2️⃣5️⃣1️⃣ düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/tZptpLBis3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2021