Malatya emniyetinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçu çerçevesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan S.B.'nin bavulunu arayan ekipler 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Karakolda yapılan işlemlerinin akabinde adliye sevk edilen S.B. TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan tutuklandı.