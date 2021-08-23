Malatya emniyetinden uyuşturucu tacirlerine operasyon
Malatya emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. Dün 11 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçiren emniyet bugün de 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçu çerçevesinde operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan S.B.'nin bavulunu arayan ekipler 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Karakolda yapılan işlemlerinin akabinde adliye sevk edilen S.B. TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan tutuklandı.