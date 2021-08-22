Tek millet iki devlet! Türk ve Azerbaycan askerleri Kabil’de de omuz omuza

Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.