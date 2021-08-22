İstanbul’daki aşılanma sayısı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı." ifadelerine yer verdi.