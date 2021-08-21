Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi inşa ediliyor
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurdun pek çok ilinde şehir hastaneleri inşa ediliyor.Ordu'da, 250 dönüm arazinin üzerinde inşaat çalışmalarına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Ordu'da inşa çalışmalarına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre yolunun altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 sene içinde tamamlanması bekleniyor.
Ordu'nun en önemli ihtiyaçlarından biri olan şehir hastanesinin tamamlanması ile senelerdir çözüme ulaşması istenen hastane problemi de ortadan kalkacak.
8 AYRI NOKTADAN KOLAY ULAŞIM
Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor. Tüm çalışmalar bittiğinde hastaneye 8 noktadan kolaylıkla ulaşım imkanı olacak.
ORTAK KULLANIM ŞEKLİNDE HİZMET VERECEK
Temellerin şekillendiği ve alanda çalışmaların sürdüğü 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, şehrin büyük bir eksiğini kapatacağı gibi doktorlar afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde ile hizmet verecekler. Ayrıca hastanenin hemen yanında bir morfoloji binası da inşa edilecek. 20 bin metrekareye yakın olacak morfoloji binasında hem tıp doktorları yetişecek, hem de tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler buradaki sınıf ve laboratuvarlardan faydalanacak.
VALİ SONEL İNCELEMEDE BULUNDU
Ordu Valisi Sonel hastane inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Tuncay Sonel, dün sabahın ilk saatlerinde Şehir Hastanesi inşaatı şantiyesine geçerek, burada çalışan işçilerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. İşçiler ile birlikte kahvaltı yapan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi alanını gezerek, detaylı bilgi aldı. Vali Sonel, hastane binasının yapılacağı alana gidecek yolların güzergahında da incelemede bulundu.
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