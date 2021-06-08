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A Haber Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılamada son durumu aktardı! Günlük 400 bine doğru

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısında günlük rakam 358 bini geçti. Avrupa'nın koronavirüsle mücadelede başarılı bulduğu ülkelerin başında gelen Türkiye aşılamada da yoluna emin adımlarla ilerliyor. muhabiri aşıdaki son durumu aktardı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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A Haber Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılamada son durumu aktardı! Günlük 400 bine doğru

Türkiye koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla ilk günden itibaren dünya çapında takdir edilirken aşılamada da hızla yoluna devam ediyor.

Dünyanın en çok aşı vurulan 11. ülkesi olan Türkiye'de günlük aşı sayısı da arttı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarını gündeme getirdi. Yurt genelinde yapılan aşının toplam 32 milyona yaklaştığını açıklayan Karataş, "Aşılamada günlük 400 bine doğru gelindi" dedi.

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