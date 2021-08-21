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Son dakika: Skandal tişörtlere Türkiye'den sert tepki: Modern barbarlık! Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Son dakika: Skandal tişörtlere Türkiye’den sert tepki: Modern barbarlık! Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler

Son dakika haberine göre; Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan kaçmak için ABD uçağına tırmanmaya çalışıp kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar tişört oldu. Skandal tişörtlere bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Taliban'ın Kabil'i ve cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına almasından bir gün sonra meydana gelen kaosta 12 kişi öldü. Ülkenin dört bir yanından yürek yakan görüntüler gelirken, ABD uçaklarına tırmanıp, uçaklar havalandıktan sonra metrelerce yükseklikten düşen çaresiz Afganların görüntülerinden utanmadan tişört yaptılar. Uçaktan düşen Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

Üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı bulunan tişörtler sosyal medyada infial yarattı. ABD'de satışa sunulan skandal tişörtlere büyük tepki geldi.

SÖZCÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ: MODERN BARBARLIK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında şunları söyledi; Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Üzerinde 'Kabil Skydiving Club, Est 2021' (Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü) ifadeleri yer alan tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Merkezi Singapur'da olduğu iddia edilen TShirt At Low Price adlı şirketin ABD'de de bir deposu var ve tüm dünyaya internetten satış yapıyorlar.

BU SATIŞI DURDURUN
Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da 'bu satışı durdurun' çağrısı yapıldı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
NATO, dün Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırmıştı.

Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler UÇAKTAN DÜŞEREK ÖLEN AFGANLARLA DALGA GEÇTİLER
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