Son dakika: Skandal tişörtlere Türkiye’den sert tepki: Modern barbarlık! Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Üzerinde 'Kabil Skydiving Club, Est 2021' (Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü) ifadeleri yer alan tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Merkezi Singapur'da olduğu iddia edilen TShirt At Low Price adlı şirketin ABD'de de bir deposu var ve tüm dünyaya internetten satış yapıyorlar.

BU SATIŞI DURDURUN

Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da 'bu satışı durdurun' çağrısı yapıldı.