CHP’li Engin Altay 5 gün sonra kendi iddiasını çürüttü

BAKAN SOYLU, ENGiN ALTAY'I KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Soylu, Kılçdaroğlu'nun kulağına eğilerek Altay'dan şikayetini dile getirmişti.

CHP'deki bu sonu gelmeyen tutarsızlık, bu son örnek ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALTAY'A "NAMERTSİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine A Haber'de katıldığı canlı yayında tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.



