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Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ile gizli göçmen anlaşması iddiasına çok sert sözler!

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Giriş: 18.08.2021 22:05
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ile gizli göçmen iddiasına cevap verdi. Erdoğan, ''Bu adam nereden bunu gördü? Kendi büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ya bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut onu savunmak, ortaya koymak... Orada nasıl dışişleri yetkilisi yoktu diyor. İlla olması mı lazım. Ben varım. ABD Başkanı ile konuşuyorum. Orada sadece tercüman vardı diyorlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Bunu ispatla ben değil, sen mükellefsin. Madem böyle bir ispatın var ispatla. İspatlayamıyorsan özür dile." dedi.
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