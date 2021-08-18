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Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Afrin’de teröristlerce ÇNRA saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'e teröristlerce gerçekleştirilen çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.

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