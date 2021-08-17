Şırnak'ta terör mağduru vatandaşlar TOKİ konutlarına kavuştu
Şırnak'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşa ettiği 5 bin 716 konuttan kalan 43'ü, yapılan son çekiliş ile hak sahiplerine teslim edidli.
Şırnak il merkezinde 2015-2016 senelerinde PKK'lı alçak teröristlerin kazdığı hendekler sebebiyle gerçekleştirilen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) inşa ettiği 5 bin 716 konuttan kalan 43'ünün teslim edilmesiyle Şırnak merkezdeki tüm konutlar sahiplerine verildi.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda 38'i Şırnak, 2'si Cizre ve 3'üde Silopi olmak üzere toplam 43 konut için kura çekildi. Son konutlarla bugüne dek 5 bin 716 konut hak sahiplerine verildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 43 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. Bu son kuramızdı. 5 bin 716 adet konutumuzun tamamını hak sahipleri ile buluşturmuş oluyoruz" dedi.
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