Şırnak’ta terör mağduru vatandaşlar TOKİ konutlarına kavuştu

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda 38'i Şırnak, 2'si Cizre ve 3'üde Silopi olmak üzere toplam 43 konut için kura çekildi. Son konutlarla bugüne dek 5 bin 716 konut hak sahiplerine verildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 43 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. Bu son kuramızdı. 5 bin 716 adet konutumuzun tamamını hak sahipleri ile buluşturmuş oluyoruz" dedi.

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