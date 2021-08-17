İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan A Haber'de flaş uyarı! İstanbul Depremi kaç büyüklüğünde?
İstanbul Depremi bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. A Haber canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'daki depremin merkez üssünü açıkladı. İstanbul Depremi'nin büyüklüğü hakkında da konuşan Prof. Dr. Pampal, "Araştırmaların ardından 22 yıl geçti. Zaman daraldı" dedi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Türkiye'nin gündemindeki büyük İstanbul Depremi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremin 7-8 yıl içinde gerçekleşebileceğini işaret eden Prof. Dr. Pampal, "7 ila 7,5 büyüklüğünde olması bekleniyor" dedi.
A Haber canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'da beklenen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Pampal, "İstanbul depremini bekliyoruz diyebiliriz. Zaten 1999'daki depremden sonra hep konuşuldu. "Gelecek deprem büyük olacak, İstanbul'a yakın olacak, Adalar'da olacak, Silivri'de olacak" gibi söylemler oldu. Bu tarz bilimsel tartışmalar hep oldu. Bunlar da yararlı bir şeydir. Şuanda hem fikiriz ki; İstanbul depremi Avrupa yakasında Silivri açıklarında Orta Marmara Fay'ı olarak adlandırılan ve 1766 depremini yaratmış olan fayın kırılmasıyla oluşacak. Bu fayın geometrisini incelediğimizde 7 ila 7,5 arasında bir büyüklükte deprem beklenmektedir." şeklinde konuştu.
İSTANBUL DEPREMİ NEREDE OLACAK?
İstanbul depreminin nerede olacağını A Haber canlı yayınında açıklayan Prof. Dr. Pampal, "Bu İstanbul Avrupa yakası kıyılarına yani Silivri'den başlayın Büyük Çekmece, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Eminönü ve Fatih gibi ilçelerin özellikle sahil kısmı çok böyük bir risk altında. Bu sahiller aynı zamanda zeminlerin de en zayıf olduğu yerlerdir. Özellikle Büyükçekmece tarafı heyelan bölgeleridir. Killi zeminler, sahil özellik kumlu ve dolgu zeminlerdir. Bunlar da depremin şiddetini 2-3 katına kadar artırabilir." dedi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında yapılan çalışmaları hatırlattı.
Pampal yaptığı açıklamada, "Deprem zaten büyük olma ihtimali yüzde 70-80'leri buldu. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yapılan araştırmalarda "önümüzdeki 30 yıl içinde yaklaşık yüzde 60 ihtimalle büyük deprem olacak" deniliyordu. Zaten 22 yıl geride kaldı ve 8 sene kaldı. İhtimal hayli yükseldi, deprem yaklaştı." ifadelerine yer verdi.
"TEK ÇARE BU"
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal şu ifadelere yer verdi;
"Depremin nerede olacağını, büyüklüğünü ve etkisini biliyoruz ama İstanbul bu duruma hazır mı? Hazırlıklarımızı tamamlayamamızın sebeplerinden biri de depremler oldu. Van depremi özellikle. Bu deprem sonrasın kentsel dönüşüm yasası çıktı ve bu önemli bir yasa. Konutları depreme dayanıklı hale getirmekten başka çare yok. Bu yasa çıktı ve uygulanmaya başladı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
- AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...