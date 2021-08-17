İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan A Haber’de flaş uyarı! İstanbul Depremi kaç büyüklüğünde?

A Haber canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'da beklenen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Pampal, "İstanbul depremini bekliyoruz diyebiliriz. Zaten 1999'daki depremden sonra hep konuşuldu. "Gelecek deprem büyük olacak, İstanbul'a yakın olacak, Adalar'da olacak, Silivri'de olacak" gibi söylemler oldu. Bu tarz bilimsel tartışmalar hep oldu. Bunlar da yararlı bir şeydir. Şuanda hem fikiriz ki; İstanbul depremi Avrupa yakasında Silivri açıklarında Orta Marmara Fay'ı olarak adlandırılan ve 1766 depremini yaratmış olan fayın kırılmasıyla oluşacak. Bu fayın geometrisini incelediğimizde 7 ila 7,5 arasında bir büyüklükte deprem beklenmektedir." şeklinde konuştu.