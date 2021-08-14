CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un HES iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

ÖZTUNÇ'UN, "BOZKURT'TAKİ SELİN BÜYÜK BİR ORANDA SEBEBİ HES'TİR" İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop'un Ayancık ilçesini ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini etkileyen sel felaketi hakkında konuşmuş ve "Bozkurt'ta HES'in etkisi çok büyük. Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor, bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz ama hükümet dinlemiyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" iddiasında bulunmuştu.