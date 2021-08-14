CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un HES iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yalanlama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ''Bozkurt’taki selin büyük bir oranda sebebi HES’tir'' diyerek manipülasyona imza atmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar, bu iddiaları yalanlayarak, ''“Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı’nın üzerinde 2 HES de kanal tiplidir. Arkalarında su biriktirmezler!” “Bozkurt şehir merkezindeki selin sebebi HES patlaması olamaz! Böyle olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir…'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Bozkurt şehir merkezindeki selin sebebi HES patlaması olamaz! Böyle olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir…" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Prof. Dr. Birpınar, Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı'nın üzerinde 2 HES'in de kanal tipli olduğunu belirterek, "Arkalarında su biriktirmezler! Bozkurt şehir merkezindeki selin sebebi HES patlaması olamaz! Böyle olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir… Selin sebebi araştırılır, ancak yalanla olmaz!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
ÖZTUNÇ'UN, "BOZKURT'TAKİ SELİN BÜYÜK BİR ORANDA SEBEBİ HES'TİR" İDDİASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop'un Ayancık ilçesini ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini etkileyen sel felaketi hakkında konuşmuş ve "Bozkurt'ta HES'in etkisi çok büyük. Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor, bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz ama hükümet dinlemiyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" iddiasında bulunmuştu.
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