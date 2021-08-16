CHP’li Mehmet Sevigen bombaladı! CHP kırmızı çizgisini yok etti





■ Geçtiğimiz günlerde Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'a eleştirilerde bulundu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Zülfü Bey ayıp etti Deniz Baykal'a! Bizim evde yapılan görüşmeyi bile farklı anlatıyor. Baykal o dönem çok doğru bir karar verdi. Erdoğan zaten AK Parti'nin lideriydi, genel başkanıydı. Halka rağmen siyasi yasağı devam ettirilemezdi. Biz yasayı değiştirdik diye Livaneli bize düşman oldu. Yasakları savunanlar kendini demokrat diye lanse ediyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Livaneli'yi CHP'ye alan Baykal'dır. Livaneli'yi vekil yaptık ama bizden ayrıldı sonra da bize karşı genel başkan adayı oldu. Siyasette vefa çok önemlidir. Kılıçdaroğlu'nu partiye sokan bizim o dönemki yönetim kadromuz. Deniz Bey, Kılıçdaroğlu'nu parti meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkan vekilliği, büyükşehir belediye başkanlık adayı gösterdi. İş Bankası yönetim kurulu üyeliği verdi. Peki o ne yaptı? İlk fırsatta Baykal'ın yakın çevresinde siyaset yapan arkadaşlarımızı uzaklaştırdı. Kaç defa görüşme talep ettik, bizimle görüşmedi bile. Eskiden bana "İstanbul sizden sorulur" diyordu. Bizimle beraber siyaset yapan kadroyu uzaklaştırmak için her şeyi yaptılar. Seçimlerde ben ve benim gibi gönülden çalışma yapanlardan, partili arkadaşlardan yararlanmak yerine yeni dostları ile hareket etmeyi uygun gördü. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Akşener ile yürüyor. Kılıçdaroğlu eleştirdiği siyasetçilerle iş tutuyor. Yani kısacası Erdoğan düşmanlığı üzerinden parti kuranlarla işbirliği yapıyor. Böyle devam ederse CHP'nin iktidara gelmesi çok zor. Siyasette her zaman yüzde 20 ihanet kotası koyacaksın, üzülmemek için. Ben de bunları o kotaya koyup Allah'a havale ettim. Şunu biliyorum ki siyasette bir alan solcuları vardır, bir de salon solcuları... Kılıçdaroğlu ve Livaneli de bana göre salon solcularıdır.