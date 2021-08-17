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Birgün yazarı Timur Soykan'dan Türkiye'ye çirkin iftira: Suriye'de çocukları öldürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Birgün yazarı Timur Soykan’dan Türkiye’ye çirkin iftira: Suriye’de çocukları öldürdü

CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Türkiye çocukları öldürüyor' iftirası atıldı. Katil Esad yanlısı Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında "Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk" ifadelerini kullanarak Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir iftirada bulundu.

Halk TV ekranlarında Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Türkiye çocukları öldürüyor' iftirası atıldı.

Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında 'Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk' ifadelerini kullanarak Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir ithamda bulundu.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İTHAM
Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.

ARSLAN DALGA GEÇTİ
Programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

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