Birgün yazarı Timur Soykan’dan Türkiye’ye çirkin iftira: Suriye’de çocukları öldürdü

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İTHAM

Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.