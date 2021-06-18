Son dakika: Halk TV'den Ankara Büyükşehir'e 30 bin liralık yemek faturası skandalı! RTÜK harekete geçti

"FATURANIN ASLINDA 'YEMEK FATURASI' OLDUĞU, HALK TV'NİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNİN YEDİĞİ YEMEĞİN BEDELİ' OLDUĞU BİLGİSİNİ ALDIM"

2019 yılının Aralık ayında kesilen faturaya ilişkin BEL-PA şirketinin o dönem muhasebe müdürü olan ve seçim sonrası yeni yönetim tarafından görevine son verilen BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu açıklamalarda bulunmuştu.

İlhan Göksu, "Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım" ifadelerini kullanmıştı.