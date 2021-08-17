Eda Nur Kaplan canına kıydı! Kan donduran gecede neler yaşandı? İşte zanlının ifadesi

YUSUF EDA'NIN OTELDE OLUP OLMADIĞINI SORDU'

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mehmet A., şöyle devam etti: Aşkın odadan ayrıldıktan sonra Eda Nur eve gitmek istediğini söyledi ve benden telefonumu istedi.

Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur'un otelde olup olmadığını sordu.

Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikayet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim...