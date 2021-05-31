31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Halk TV’nin "çay üreticisi" diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı! Teröristlerin oyuncağı oldular...

Halk TV’nin "çay üreticisi" diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı! Teröristlerin oyuncağı oldular...

ve 'de birçok marjinal eylemleri organize eden ve gözaltına alındığında halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi diye kendini tanıttıran , bu kez de kendisine çay üreticisi dedirtti. provokasyonunun başını çeken Koyuncu, bu kez de çay üreticilerinin arasına karıştı. ’nin yayın organı de onu canlı yayına bağlayıp propagandasına hizmet etti. İşte habere dair tüm ayrıntılar…

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Halk TV’nin çay üreticisi diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı! Teröristlerin oyuncağı oldular...

Halk TV'nin çay üreticisi diye tanıttığı isim Dursun Ali Koyuncu, halk evleri bölge temsilcisi çıktı.

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR...

Marksist-Leninist örgütlerin programlarını düzenleyen , provokasyonunun da kışkırtıcıları arasındaydı.

Bugüne kadar her eylemde halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi olarak adını geçirdi.

HALK TV'DEN SKANDAL!

Ancak Koyuncu, bu kez de çay üreticisi kılığına soyundu. Bu skandala da 'nin sesi ise onun propaganda aracı oldu.

Her eylemin kışkırtıcısı olan Dursun Ali Koyuncu'nun kendisini çay üreticisi olarak tanıtıp çiftçi adına konuşması tepki çekti.

YALANA GÖZ YUMDULAR

"Bu ekranda yalan olmadı, olmayacak." diyen Halk TV ise yaptığı yalan haberlerle provokatörlere hizmet etmekten geri durmuyor.

Halk TV teröristlerin oyuncağı oldu! HALK TV TERÖRİSTLERİN OYUNCAĞI OLDU!

İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi İŞTE PETROL KUYULARININ ÇARPICI HİKAYESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA