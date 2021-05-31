Halk TV’nin "çay üreticisi" diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı! Teröristlerin oyuncağı oldular...
Artvin ve Doğu Karadeniz'de birçok marjinal eylemleri organize eden ve gözaltına alındığında halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi diye kendini tanıttıran Dursun Ali Koyuncu, bu kez de kendisine çay üreticisi dedirtti. Rize İkizdere provokasyonunun başını çeken Koyuncu, bu kez de çay üreticilerinin arasına karıştı. CHP’nin yayın organı Halk TV de onu canlı yayına bağlayıp propagandasına hizmet etti. İşte habere dair tüm ayrıntılar…
GÜNDEM A Haber
Halk TV'nin çay üreticisi diye tanıttığı isim Dursun Ali Koyuncu, halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi çıktı.
HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR...
Marksist-Leninist örgütlerin programlarını düzenleyen Dursun Ali Koyuncu, Rize İkizdere provokasyonunun da kışkırtıcıları arasındaydı.
Bugüne kadar her eylemde halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi olarak adını geçirdi.
Her eylemin kışkırtıcısı olan Dursun Ali Koyuncu'nun kendisini çay üreticisi olarak tanıtıp çiftçi adına konuşması tepki çekti.
YALANA GÖZ YUMDULAR
"Bu ekranda yalan olmadı, olmayacak." diyen Halk TV ise yaptığı yalan haberlerle provokatörlere hizmet etmekten geri durmuyor.
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