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Son dakika: Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirledi! Hazırlıklar havadan görüntülendi

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Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Son dakika: Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirledi! Hazırlıklar havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi. Hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edecek.

Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."


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