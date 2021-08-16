Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 3 asker şehit
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.