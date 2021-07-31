Son dakika: Yeni müjde yolda! Fatih Sondaj Gemisi Türkali-4’te sondaja başladı

FATİH, SON OLARAK DA TÜRKALİ-3 TESPİT KUYUSUNDAKİ SONDAJINI TAMAMLADI



Türkiye'nin Karadeniz'deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz'e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz'e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor.

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