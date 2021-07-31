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Son dakika: Yeni müjde yolda! Fatih Sondaj Gemisi Türkali-4’te sondaja başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Son dakika: Yeni müjde yolda! Fatih Sondaj Gemisi Türkali-4’te sondaja başladı

Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı. Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor.

Türkiye'nin Karadeniz'de derin denizde keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali- 4'te sondaj çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı keşfedilen gazın test töreni gerçekleşti.

Karadeniz'in 169 kilometre açığında çalışmalarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020'de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Gemi, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.

Böylece Türkiye'nin Karadeniz'de derin denizde keşfettiği doğal gaz 540 milyar metreküpe ulaştı.

FATİH, SON OLARAK DA TÜRKALİ-3 TESPİT KUYUSUNDAKİ SONDAJINI TAMAMLADI

Türkiye'nin Karadeniz'deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz'e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz'e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor.

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