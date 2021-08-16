Muğla’da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı! 7’si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir grup FETÖ/PDY üyesinin Datça kıyılarını kullanarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bu sabah harekete geçen ekipler; eski emniyet müdürleri O.K., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ve M.Y., eski komiser yardımcıları M.H.İ., M.Ş., diş hekimi E.N., organizatör O.E.S ile gemi kaptanı B.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.







