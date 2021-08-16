16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muğla'da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı! 7'si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı

Muğla'da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı! 7'si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2021
ABONE OL
Muğla’da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı! 7’si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı

Muğla'da, FETÖ/PDY operasyonunda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 7'si meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir grup FETÖ/PDY üyesinin Datça kıyılarını kullanarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bu sabah harekete geçen ekipler; eski emniyet müdürleri O.K., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ve M.Y., eski komiser yardımcıları M.H.İ., M.Ş., diş hekimi E.N., organizatör O.E.S ile gemi kaptanı B.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRI GEÇEMEDEN YAKALANDI
O FETÖcü tutuklandı O FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
Aksaray’da FETÖ operasyonu AKSARAY'DA FETÖ OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA