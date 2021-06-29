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Haberler Galeri 'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'den gelen Yavuz sondaj gemisinin Yalova'daki tersaneye bakım ve onarım çalışmaları için gittiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 15:14
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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

Türk sahil güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-6' römorkörleriyle eşlik edilen sondaj gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerinde oldu.

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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen sondaj gemisinden gemi düdüğü çalınarak, Çanakkale'yi selamlandı.

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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

'Yavuz', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

Akdeniz'den dönen sondaj gemisinin, tersane bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldüğü öğrenildi.